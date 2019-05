Nowa funkcja Anny Marii Anders. Prezydent Włoch zaakceptował nominację

Dwa dni po uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, w których udział brała senator Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, dowódcy 2. Korpusu Polskiego, prezydent Włoch podjął decyzję w sprawie nominacji ambasadora RP w tym kraju. Jak podaje Polsat News, Sergio Mattarella zaakceptował nominację Anny Marii Anders na to stanowisko. Na chwilę obecną nie podano daty, kiedy senator złoży listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Włoch.



Anna Maria Anders – kariera polityczna

W 2015 roku Anna Maria Anders bez powodzenia kandydowała na senatora z list PiS, uzyskując 154 746 głosów. Do Senatu dostała się jednak dzięki wyborom uzupełniającym w 2016 roku. Uzyskała 30 661 głosów. W dniu ślubowania przystąpiła też do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Do samej partii jednak nie wstąpiła. 15 stycznia 2016 roku Anna Maria Anders na krótko została mianowana przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W marcu tego roku przestała bowiem pełnić tę funkcję. W 2016 została też sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem premiera do spraw dialogu międzynarodowego.