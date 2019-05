Deszcze i burze. Pogoda w najbliższych dniach nie będzie nas rozpieszczać

Wtorek przyniesie przelotne opady deszczu w całym kraju, a na północy i wschodzie pojawią się także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach burzowych osiągający prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z południowego wschodu.

W środę na zachodzie i południu kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze Polski prognozuje się burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, tylko w porywach burzowych może rozpędzić się do 70 km/h.

W czwartek jedynie na Pomorzu będzie pogodnie. W pozostałych rejonach kraju pojawią się opady deszczu, a na Suwalszczyźnie spodziewane są także burze. Słupki rtęci podskoczą do 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i do 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Powieje umiarkowanie, z północnego zachodu. W burzach wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h.

