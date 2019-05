Polski rząd przygotował plan reform w UE. Dokument trafił do Brukseli

„Rzeczpospolita” dotarła do dokumentu, który polski rząd przesłał do Brukseli. Raport dotyczy wyzwań, od których zdaniem strony polskiej zależy przyszłość Unii Europejskiej. Jest to pierwsza tak kompleksowa propozycja reform przygotowana przez Polskę od czasu objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Propozycje dotyczą kilku obszarów: polityki migracyjnej i obronnej, ochrony konkurencji na wspólnym rynku i budowy w jego ramach jednolitego rynku cyfrowego, a także powstrzymania zmian klimatycznych i wzmocnienia demokratycznej legitymizacji Brukseli. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że łącznie przedstawiono kilkadziesiąt propozycji zmian, które miałyby zostać wpisane do agendy strategicznej Unii na lata 2019–2024.

– Postulaty przedstawione przez Polskę cieszą się szerokim poparciem różnych koalicji państw. Gdy idzie o jednolity rynek, w jego obronie wystąpiło 17 premierów. 13 innych państw podpisało z kolei deklarację warszawską odnoszącą się w szczególności do przyszłości polityki migracyjnej i obronnej. Do grupy przyjaciół polityki spójności należy zaś 15 państw – przekonuje „Rzeczpospolitą" minister ds. europejskich Konrad Szymański.

