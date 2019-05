Magdalena Ogórek pozwie twórców profilu Sok z Buraka. „Jak coś mi się stanie, to rozedrzecie szaty”

Na facebookowym profilu Soku z Buraka pojawił się mem ze zdjęciem Magdaleny Ogórek oraz cytatem na temat pedofilii: „Magdalena Ogórek współczuje księżom. Trauma księży w czasie seksu z dzieckiem jest większa, niż ofiary. Bardzo często nie mają wytrysku i jest to ból psychiczny”. Dziennikarka TVP podkreśliła, że nigdy nie wypowiedziała takich słów. „Sok z Buraka zamieścił kompletnie wymyślony cytat i podpisał, że to moje słowa. Brawo Opozycjo. Nakręcacie mowę nienawiści. Jak coś mi się stanie, to rozedrzecie szaty i będziecie w telewizjach opowiadać brednie: stop hejtowi, stop przemocy?” – napisała Magdalena Ogórek na Twitterze.

Dziennikarka TVP zaapelowała także do RPO, aby zajął się tą sprawą. – To, co wykonał Sok z Buraka, to nakręcenie spirali mowy nienawiści w czystej postaci – powiedziała Magdalena Ogórek serwisowi Wirtualne Media. – Adam Bodnar odbył ostatnio konferencję prasową pt. Powiedz hejtowi nie. Jak widać troska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy tylko wybranych mediów, ja nie doczekałam się reakcji - żaliła się dziennikarka.

Ostatecznie zdjęcie z tekstem zniknęło z fanpage'a Sok z Buraka.

