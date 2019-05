Czytelnicze święto w stolicy. 10. Warszawskie Targi Książki już w ten weekend!

W tegorocznej, jubileuszowej, 10. edycji Warszawskich Targów Książki weźmie udział blisko 800 wystawców z 27 krajów. Na PGE Narodowym zagoszczą wydawcy i książki z Argentyny, Austrii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chin i Tajwanu, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Iraku, Irlandii, Kostaryki, Niemiec, Peru, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Dla miłośników książek i czytania będzie to jedyna w roku okazja do zdobycia autografów ulubionych autorów, zapoznania się w jednym miejscu z ofertą wydawców ze świata i z całej Polski, zakupu książek i uczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach. Podczas czterech majowych dni z czytelnikami spotka się ponad 1030 twórców. Na odwiedzających czekać będzie też bogata oferta programowa - ok. 1500 wydarzeń: festiwali, konferencji, spotkań, debat, warsztatów, lekcji literatury i historii, atrakcji dla dzieci, wydarzeń artystyczno-literackich, nagród literackich i branżowych, konkursów i wystaw.

Gość Honorowy – RUMUNIA

W stulecie nawiązania rumuńsko-polskich relacji dyplomatycznych (1919-2019) i w czasie prezydencji w Radzie Europejskiej, Rumunia na Warszawskich Targach Książki zaprezentuje siłę i różnorodność literatury oraz bogactwo kultury swojego kraju. W czasie Targów z polskimi czytelnikami spotkają się rumuńscy pisarze, m. in. Varujan Vosganian, laureat nagrody „Angelus” 2016 za Księgę szeptów oraz Adrian Cioroianu, autor Pięknej opowieści o historii Rumunów. Odbędą się także liczne debaty m.in. poświęcone postaci Eugène Ionesco, czy przekładom z literatury rumuńskiej. Nie zabraknie projekcji filmów dokumentalnych i fabularnych, warsztatów artystycznych i pokazów filmów animowanych dla najmłodszych oraz wystaw. Stoisko Rumunii (nr 78/D11) i wydarzenia towarzyszące przygotowane zostały przez Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Ambasadę Rumunii w Warszawie i rumuńskie Ministerstwo Kultury i Tożsamości Narodowej.

10 gwiazd na 10. edycję Warszawskich Targów Książki – spotkania

W tym roku na targową publiczność czeka wyjątkowa niespodzianka – jubileuszowe spotkania na Kanapie Literackiej z najbardziej popularnymi i nagradzanym autorami ostatnich 10 lat. Najważniejszymi gośćmi Warszawskich Targów Książki będą: noblistka Swietłana Aleksijewicz, ceniony przez czytelników i krytyków Wiesław Myśliwski, uznani reporterzy Wojciech Jagielski i Jacek Hugo-Bader, prozaik Eustachy Rylski, najpopularniejsza autorka powieści obyczajowych Katarzyna Grochola, pisarka i felietonistka Sylwia Chutnik, twórca powieści fantastycznych Andrzej Pilipiuk oraz mistrzowie kryminału Zygmunt Miłoszewski i Marek Krajewski. Spotkania odbędą się w sobotę i niedzielę, a poprowadzą je Jerzy Kisielewski i Szymon Kloska.

Targi, jak co roku, będą okazją do spotkań z najbardziej lubianymi, znanymi i nagradzanymi twórcami literatury polskiej i światowej wszystkich gatunków, tłumaczami, ilustratorami i ludźmi świata kultury. Wyjątkowym gościem Warszawskich Targów Książki i Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki będzie noblistka, dwukrotna laureatka Nagrody im. R. Kapuścińskiego Swietłana Aleksijewicz. Gośćmi będą także m.in.: Olga Tokarczuk, Ewa Lipska, Józef Hen, Hanna Krall, Maria Konwicka, Szczepan Twardoch, Zyta Rudzka, Marek Bieńczyk, Krzysztof Varga, Anna Bikont, Łukasz Orbitowski, Anna Kańtoch, Jacek Dukaj, prof. Jerzy Bralczyk, ks. Adam Boniecki, Szymon Hołownia, Jerzy Jarniewicz, Marcin Wicha, Vincent V. Severski, Igor Brejdygant, Ałbena Grabowska, Małgorzata Kalicińska, B.A. Paris, Anna Ficner-Ogonowska, Żanna Słoniowska, Wojciech Tochman, Stefan Szczepłek, Elżbieta Dzikowska, Adam Wajrak, Andrzej Kruszewicz. A także: prof. Leszek Balcerowicz, Henryka Krzywonos i Krzysztof Strycharski, Adam Michnik, Grzegorz Gauden, Jerzy Dziewulski, Alosza Awdiejew, Henryk Sawka, Magdalena Zawadzka, Małgorzata Domagalik, Marcin Meller, Dorota Wellman, Kuba Wojewódzki, Tomasz Organek, O.S.T.R. Adam Ostrowski, Sebastian Riedel.

Nowości na 10. WTK

Bazując na dużym zainteresowaniu czytelników literaturą gatunkową w 2018 r. zorganizowaliśmy na Warszawskich Targach Książki strefy tematyczne poświęcone popkulturze, tematyce górskiej, literaturze fantastycznej i kryminalnej. W strefach odbywały się spotkania z autorami, prelekcje i warsztaty. Dzięki strefom, miłośnicy poszczególnych gatunków literackich czy tematyki, mogli w jednym miejscu znaleźć dla siebie mnóstwo atrakcji, co zostało zauważone i dobrze przyjęte przez publiczność i wystawców.

Odpowiadając na potrzeby naszej publiczności dla miłośników literatury kryminalnej i wszystkich jej gatunków na 10. Warszawskich Targach Książki inaugurujemy nowy projekt - Festiwal Kryminalna Warszawa. A wśród gości m.in.: Zygmunt Miłoszewski, Marek Krajewski, Wojciech Chmielarz, Ryszard Ćwirlej, Grzegorz Kalinowski, Mariusz Czubaj, Jakub Ćwiek, Katarzyna Puzyńska, Marta Guzowska, Joanna Jodełka, Wojtek Miłoszewski, Piotr Rozmus, Janusz Szostak, Joanna Opiat-Bojarska, Alek Rogoziński, Sławek Michorzewski, Jacek Galiński, Marta Matyszczak, Piotr Borlik, Aneta Jadowska, Max Czornyj, Tomasz Duszyński, Bartosz Szczygielski oraz Yrsa Sigurdardóttir i Joakim Zander. Partner Festiwalu, kanał CBS Reality, zaprasza na wyjątkowe spotkanie z profilerem kryminalnym Janem Gołębiowskim, gospodarzem serii dokumentalnej „Zawód: profiler”.

Kolejna nowość to Konkurs o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, który towarzyszy Festiwalowi organizowanemu w ramach Warszawskich Targów Książki. Jury nagrodzi w nim najlepsze powieści kryminalne wydane w języku polskim. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie powieści kryminalnych najlepszych pod względem literackim. Książki są również oceniane pod względem jakości poligraficznej i nagrodzeni zostaną także wydawcy i drukarnie. Jury w składzie: prof. Ewa Paczoska (przewodnicząca), prof. Georgij Petriaszwili, Andrzej Palacz, Marcin Sendecki oraz Szymon Kloska do ostatniego etapu konkursu nominowało poniższe tytuły: Wojciech Chmielarz „Żmijowisko” (Marginesy), Mariusz Czubaj „Dziewczynka z zapalniczką” (W.A.B.), Marta Guzowska „Ślepy archeolog” (Marginesy), Marek Krajewski, „Mock. Pojedynek” (SIW „Znak”), Robert Małecki „Skaza” (Wydawnictwo Czwarta Strona), Jakub Szamałek „Cokolwiek wybierzesz” (W.A.B.)

Strefy i festiwale

Warszawski Festiwal Popkultury Meet Point na PGE Narodowym odbędzie się po raz drugi. Jego program jest kierowany do młodzieży oraz opiekunów, którzy chcą poznać pasje swoich podopiecznych. Fani gier, fantastyki oraz szeroko pojętej popkultury spotkają się na dwóch piętrach strefy Biznes Klub. Znajdą się tam strefy z komputerami i konsolami, będzie możliwość zagrania w najnowsze gry, będzie też strefa gier retro, gdzie dostępne będą m.in. klasyczne Amigi i Pegasusy. Na Meet Poincie zobaczyć będzie można pokazy premierowe gry Rage 2 i Total War: Three Kingdoms, której historyczna fabuła opisuje konflikt w starożytnych Chinach. Ważnym wydarzeniem będą polskie kwalifikacje do międzynarodowego turnieju esportowego Games Clash Masters. Najlepsze drużyny z Polski zagrają w grze CS:GO o zaproszenie do finału w Gdyni. Gośćmi specjalnymi Festiwalu będzie ponad 30 youtuberów, którzy wezmą udział w spotkaniach z fanami. Będzie to świetna okazja do zdobycia wspólnych zdjęć i autografów.

Dodatkową wyjątkową atrakcją będzie Strefa Popkultury Azjatyckiej, w sali kinowej na poziomie -1, odbędą się m.in.: wykłady oraz pokazy tańca kPOP, warsztaty tworzenia japońskich pocztówek i maskotek. Niezwykle ciekawie zapowiada się program strefy fantastyki, miłośnicy tego gatunku będą mogli spotkać się z autorami, wziąć udział w kilkunastu dyskusjach i spotkaniach tematycznych, Będzie też możliwość zdobycia autografów. Wśród gości m.in.: Rafał Kosik, Robert M. Wegner, Cezary Zbierzchowski i Marcin Podlewski, po raz pierwszy na publicznym spotkaniu Adam Przechrzta, Jakub Ćwiek oraz wszystkie 13 autorek antologii „Harda Horda” (po raz pierwszy razem). W strefie zagoszczą także pisarki i pisarze nominowanymi do Nagrody im. Janusza A. Zajdla: Marta Kisiel, Martyna Raduchowska, Michał Cholewa, Krystyna Chodorowska i Maciej Kaźmierczak.

Wirtualne Targi Książki

Wirtualne Targi są dopełnieniem Warszawskich Targów Książki i odbędą się w dniach 20 maja -2 czerwca 2019 roku pod adresem etargi-ksiazki.waw.pl. Przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy internetowej, firmy związane z branżą wydawniczą i księgarską mają możliwość zaprezentowania swojej oferty analogicznie do targów tradycyjnych. Organizacja targów w sieci umożliwia zapoznanie się z ofertą wystawców wszystkim tym, którzy nie mogą uczestniczyć w targach tradycyjnych oraz tym, którym nie udało się nawiązać kontaktu z ulubionymi wystawcami. Główną zaletą Wirtualnych Targów jest dłuższy czas trwania – targi w sieci trwają 14 dni – oraz większa dostępność – każdy internauta może je odwiedzić w dowolnym momencie, bez żadnych ograniczeń oraz bez konieczności wychodzenia z domu. Poruszanie się po wirtualnych targach ułatwia podział na sektory branżowe oraz rozbudowany, tematyczny katalog prezentowanych ofert.

Sobota Dniem Reportażu na WTK

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki od pierwszej edycji towarzyszy Warszawskim Targom Książki. Oba wydarzenia są ze sobą silnie związane i tradycyjnie już sobota na WTK jest Dniem Reportażu. Na miłośników tego gatunku czekają spotkania ze wszystkim autorami i tłumaczami nominowanymi do tegorocznej Nagrody. Posłuchać i poprosić o autografy będzie można m.in.: Mariusza Szczygła, Mashę Gessen, Bena Judaha oraz Barbarę Gutowską-Nowak, tłumaczkę jego „Nowych londyńczyków”, Pawła Kapustę, Macieja Zarembę Bielawskiego, autora „Domu z dwiema wieżami” i Mariusza Kalinowskiego tłumacza tej książki. Można też będzie spotkać Hannę Pustułę-Lewicką, która przetłumaczyła „Ulicę Wiecznej Szczęśliwości” Roba Schmitza i Katarzynę Tubylewicz, tłumaczkę „Strzałów w Kopenhadze” Niklasa Orreniusa. To wyjątkowa edycja Dnia Reportażu, związana z podwójnym jubileuszem - zarówno Targi, jak i Nagroda obchodzą w tym roku 10 urodziny. Właśnie z tej okazji zaproszono gości specjalnych - dwukrotną laureatkę Nagrody Swietłanę Aleksijewicz (w 2011 i 2015 r.) i laureata pierwszej edycji Jeana Hatzfelda.

Festiwal Komiksowa Warszawa

Festiwal to największa i najlepsza komiksowa impreza w Warszawie, od drugiej edycji związana z WTK. W programie spotkania z autorami komiksów z całego świata, ponad 80 twórców komiksów z Polski, ponad 40 wystawców i 5 komiksowych wystaw. Na tegorocznym festiwalu będziemy gościć łącznie 16 uznanych autorów zagranicznych, będą z nami: Marvano, Pau, Tony Sandoval, Brecht Evens, Troy Little, JD Morvan, Severine Trefouel, David Evrard, Tommi Parrish, Rune Ryberg, Michel Koeniguer, Nuno Saraiva, Andre Diniz, Sebastia Cabot. A poza nimi mistrzowie i uznani twórcy polskiego komiksu: Tadeusz Baranowski, Bogusław Polch, Marek Szyszko, Tomasz Samojlik, Krzysztof Gawronkiewicz, Berenika Kołomycka, Michał Śledziński, Tomasz Leśniak, Sławomir Kiełbus i wielu, wielu innych.

10. Warszawskie Targi Książki 2019 – bilety, godziny

23 maja 2019 (czwartek) 10.00-18.00

24 maja 2019 (piątek) 10.00-19.00

25 maja 2019 (sobota) 10.00-19.00

26 maja 2019 (niedziela) 10.00-17.00

Bilety dostępne będą w kasach targowych w dniach i godzinach otwarcia Targów. Przedsprzedaż biletów na Warszawskie Targi Książki na stronie internetowej ebilet.pl oraz twojbilet24.pl. Serwis twojbilet24.pl to również narzędzie dla dziennikarzy, blogerów i bibliotekarzy do rejestracji wizyty na Targach. Targi odbędą się na Stadionie Narodowym.

