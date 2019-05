Premier Morawiecki: Powołamy komisję do badania wszelkich przypadków pedofilii

– Podczas posiedzenia Rady Ministrów zajęliśmy się również dwoma bardzo ważnymi tematami. Pierwszy dotyczył powołania komisji państwowej ds. badania wszelkich przypadków pedofilii. Nasz rząd dążył do tego, żeby zaostrzyć kary za te zbrodnie. Zdecydowaliśmy o powołaniu państwowej komisji do zbadania wszelkich przypadków pedofilii. Nie może być taryfy ulgowej dla kogokolwiek. Dlatego powołaliśmy komisję, żeby uniknąć przypadków tuszowania takich niedobrych działań. Nie będzie już przyzwolenia na milczenie. Chcemy zaprosić do niej również przedstawicieli opozycji. Zmienimy kodeks karny, nie będzie przyzwolenia na milczenie w sprawie pedofilii. Chciałbym, żeby nie było żadnego przedawnienia w sprawie pedofilii – powiedział szef polskiego rządu.

– To jest niezwykle groźna patologia i ta statystyka musi też mieć odzwierciedlenie w świadomości społecznej. Nie chcemy nic ukrywać, tu musi być transparentność. Chcemy nadać temu problemowi rangę systemową. Stąd zmiany w kodeksie karnym. Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani żaden tytuł nie może tu służyć jako zasłona dymna, jako unikanie odpowiedzialności. Nie ma żadnych osób, które mogą uniknąć odpowiedzialności jeśli chodzi o pedofilię – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że „powołanie komisji zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślił, że powinien być zbadany problem pedofilii we wszystkich środowiskach, nie tylko w Kościele, a szczególnie w tych środowiskach, które można określić jako środowiska szczególnie zagrożone czy szczególnej troski".