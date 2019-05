Biedroń: Platforma Obywatelska gra z nami w ciuciubabkę

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. Politycy w ostatnich dniach kampanii są niezwykle aktywni. W niedzielę w Krakowie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia zaprezentowano nagranie, na którym polityk Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński wypowiada się na temat związków partnerskich.

– Na pewno w tej sprawie działać progresywnie. Ale po dwudziestym którymś października – powiedział. – Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (…) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem – dodał polityk.

Robert Biedroń komentuje

– Platforma Obywatelska gra z nami w ciuciubabkę. Raz mówi tak, raz mówi inaczej. Zależy, jak jej pasuje i jak wynika z sondaży. Jak trzeba schować związki partnerskie, to je chowa, jak trzeba wyciągać, to je wyciąga – powiedział Robert Biedroń w radiowej Trójce. – Wiosna stoi na straży, że tę rzecz trzeba uregulować. Kto jak kto, ale ja jestem autentyczny w tym temacie. Złożyłem projekt ustawy o związkach partnerskich, który został odrzucony przez Platformę Obywatelską – dodał polityk.

