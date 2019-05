„Będzie dodatkowa pomoc rządowa”. Premier odwiedził poszkodowanych po trąbie powietrznej

Dziś w południe przeszła w tym rejonie trąba powietrzna, która uszkodziła 120 budynków, w tym 40 domów mieszkalnych. Szef rządu zapewnił, że wszystkie poszkodowane rodziny otrzymają wsparcie finansowe.

– Będzie dodatkowa pomoc rządowa, w takich sytuacjach poprzez wojewodę, który tutaj jest na miejscu. Były w różnych tragicznych okolicznościach wypłacane różnego rodzaju pieniądze, zasiłki, wsparcie i takie środki również zostaną teraz zapewnione wszystkim mieszkańcom, którzy ucierpieli – zapowiedział premier.

– Trąba, lejek powstał nad lasem. Ciężko to zobrazować. To były sekundy. Mówię „Boże, niech się dzieje co chce” – powiedział jeden z poszkodowanych mieszkańców Stasina. – W moment wszystko zniszczyło. Komin z dachu wywaliło. Dach leżał tam na polach, tak daleko – dodał inny świadek zdarzenia.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zapowiedział pomoc dla poszkodowanych. – Każdy mieszkaniec, który ucierpiał, chodzi tu o budynki mieszkalne, nie gospodarcze, uzyska zasiłek w wysokości do 6 tys. złotych. Bez względu na to, czy jest ubezpieczony czy nie – powiedział Czarnek. – Jeśli straty będą większe, a już widać, że są większe, to wystąpimy szybko do rezerwy celowej ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Tam są środki przewidziane na ten okres burzowo-huraganowy, który się właśnie zaczyna – dodał wojewoda.