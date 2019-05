Młynarska staje w obronie Scheuring-Wielgus. „Sami święci w tym kraju. Wszyscy kochają zwierzątka”

Przypomnijmy, że „Fakt” we wtorek 21 maja ujawnił, że Scheuring-Wielgus miała dwa psy, które pod koniec 2016 roku oddała do toruńskiego schroniska. – Miała dom z ogrodem, ale nie było jej stać na spłatę kredytu, więc przeprowadziła się do mieszkania. Chyba po prostu nie chciało jej się nimi zajmować – twierdził w rozmowie z Barbarą Burdzy informator z otoczenia posłanki.

Dziennikarka poprosiła o komentarz w sprawie również samą zainteresowaną. – Musieliśmy oddać psy, bo mam alergię – wyjaśniła Scheuring-Wielgus. Dodała, że „kundli” – jak określiła swoje dwie suczki – „nikt ze znajomych nie chciał”. – Przecież nie zostawiłam ich w lesie – argumentowała i wyjaśniła, że przelała pieniądze na rzecz schroniska. Oba czworonogi znalazły już nowych właścicieli.

Posłanka tłumaczyła swoje zachowanie szerzej we wpisie na Facebooku, ale nie przekonało to komentujących. W jej obronie stanęła Paulina Młynarska. „Mamy nową odsłonę festiwalu hipokryzji w kraju-baju. Joanna Scheuring- Wielgus z Wiosny ma zostać potępiona, a cały jej dorobek polityczny, odwaga, nieustępliwość i pracowitość oraz ponoszone ryzyko- obrócone w perzynę. Bowiem będąc w trudnej sytuacji zdrowotnej oddała psy do schroniska. Czyli tam, dokąd trafiają zwierzaki, gdy nie ma się innego wyjścia” – stwierdziła dziennikarka, określając całą sytuację mianem „świętoszkowatej hiupokryzji rodem z tabloidów” .