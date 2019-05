„Politico”: Polityczne puzzle w Polsce. Donald Tusk dokłada element

Dziennikarze „Politico” już na wstępie zauważają, że „Donald Tusk jest politykiem, który prawdopodobnie odniósł największy sukces w polskiej historii”. Przekonują, że „powrót do krajowej polityki może umocnić ten status lub zepsuć reputację Tuska, przylepiając łatkę »przegranego«. Jak podaje „Politico”, przewodniczący Rady Europejskiej w przyszłości być może będzie startował w wyborach na prezydenta Polski. Jednak wyniki sondaży wskazują na to, że przegrałby w starciu z Andrzejem Dudą, który cieszy się największym zaufaniem polskiego społeczeństwa.

W artykule zamieszczonym na politico.eu, dziennikarze prezentują sylwetkę Donalda Tuska. Wspominają o jego aktywności w „Solidarności”, o czasach, w których był premierem polskiego rządu, aż do objęcia funkcji szefa Rady Europejskiej. Dziennikarze „Politico” zauważyli obecność Donalda Tuska na zorganizowanym przez Koalicję Europejską w ubiegłą sobotę marszu „Polska dla Europy". Dodają, że chociaż Koalicja zjednoczyła różne partie opozycyjne, sondaże dotyczące wyborów do PE, wskazują na to, że PiS ma przewagę.

Jak podaje „Politico”, odejście Tuska z polskiej polityki, „pozostawiło jego partię w rozsypce”, torując drogę do objęcia władzy ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. W artykule przypomniano również, że Polska jako jedyny kraj nie poparła Donalda Tuska, gdy ubiegał się o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Dla dziennikarzy „Politico” oczywistym jest fakt, że Tusk stale śledzi politykę w kraju, a wielu zwolenników opozycji ma nadzieję, że „Tusk wróci z Brukseli, by uratować kraj”.