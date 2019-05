Nożownik zaatakował pielęgniarkę. Wrocławska policja publikuje wizerunek 17-latka

Do ataku nożownika doszło ok. godz. 22 w środę 22 maja. Wówczas to 17-latek przebywający na terenie szpitala przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu zaatakował pielęgniarkę. Mężczyzna kilkukrotnie ugodził ją nożem, po czym uciekł. Stan kobiety jest stabilny i nie zagraża jej życiu.

Kim jest nożownik?

Policjanci przekazali, że poszukiwany napastnik to mieszkaniec Strzegomia, Krystian B. Mundurowi opublikowali zdjęcie mężczyzny, prosząc o przekazywanie informacji na jego temat. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. 71 340 43 58, 71 322 22 17 lub najbliższą jednostką policji pod nr tel. 112 lub 997.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki, a o ataku nożownika został również powiadomiony prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu dowody i obecnie wyjaśniają okoliczności zajścia.

