Niepełnosprawni protestują w Warszawie. „Każdy zasługuje na życie”

Niepełnosprawni wraz z opiekunami rozpoczęli swój protest 23 maja o godz. 12. Najpierw przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odczytali list do Andrzeja Dudy, a później przeszli pod kancelarię premiera. Uczestnicy zgromadzenia pojawią się jeszcze przed Sejmem, a towarzyszą im hasła takie jak „Każdy zasługuje na życie”, „Żądamy godnego życia” czy „Niepełnosprawni-pełnoprawni”.

Z niepełnosprawnymi rozmawiał przed Pałacem Prezydenckim reporter RMF FM. Wskazują oni uwagę na to, że chociaż rok temu protestowali w Sejmie, to rządzący nie wprowadzili konkretnych rozwiązań. Wciąż nie ma dostępu do szybkiej rehabilitacji oraz darmowych artykułów takich jak pieluchy czy cewniki. – Trzeba nadal walczyć, protestować. To jest smutne, ale tak trzeba – powiedział w rozmowie z RMF FM Kuba Hartwich, który był jedną z czołowych postaci ubiegłorocznego protestu. Pytany o rządową propozycję 500+ odparł: „Czekamy na ustawę i szczegóły, bo nieraz nas oszukano” .

Biedroń zwraca się do premiera

O niepełnosprawnych mówił Robert Biedroń na konferencji zorganizowanej w Poznaniu. Polityk przypomniał, że z sondaży wynika, iż Wiosna jest teraz trzecią siłą polityczną. – A to dopiero przedwiośnie. Zobaczymy co będzie dalej, po wyborach do PE – stwierdził były prezydent Słupska. – Chcielibyśmy zwrócić się do premiera Morawieckiego, żeby znalazł dzisiaj odrobinę czasu dla tych wszystkich, którzy protestują w Warszawie, a rząd PiS tego czasu nie znalazł przez ostatnie lata. Mówię oczywiście o osobach z niepełnosprawnościami i ich opiekunach – powiedział Biedroń cytowany przez 300polityka.pl.