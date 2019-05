Piróg reaguje na słowa Godek. „Nie jestem pedofilem. Zapewne tak jak pani nie jest escortą”

– Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce, dlatego że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich – powiedziała w rozmowie z Polsat News Kaja Godek. Kandydatka Konfederacji do PE oceniła, że na sześć przypadków molestowania pięć ma charakter homoseksualny. I to zawsze tak jest.Teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci. Dlaczego chcą adoptować dzieci? Bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty – stwierdziła. Wypowiedź działaczki Konfederacji przerwała Joanna Scheuring-Wielgus, która zarzuciła Godek, że „ta opowiada bzdury”. – PiS utrzymuje Konwencję stambulską, która jest bazą do kolejnych postulatów lobby LGBT. Możecie zamknąć oczy, ale film Sekielskiego potwierdza, że to geje gwałcą dzieci – dodała Godek.

Do słów kandydatki Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego odniósł się Michał Piróg. „Proszę i czekam na przeprosiny. Nie jestem pedofilem droga pani. Zapewne tak jak pani nie jest escortą puszczającą się za prezenty i wystawne życie (przecież są takie kobiety)” – napisał tancerz na swoim profilu na Facebooku. „Wyjątki nie stanowią reguły. Pedofilia nie ma seksualności. A opieranie się na danych grupach typu księża (sami mężczyźni) to jak stwierdzenie, że górnik jest niepłodny bo nie bywa w ciąży” – dodał Piróg.

