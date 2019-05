Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. „Niech to będzie święto naszej demokracji”

– Szanowni Państwo w najbliższą niedzielę wybierzemy naszych przedstawicieli do PE. Zachęcam każdego uprawnionego do głosowania, aby skorzystał z przysługującego mu prawa i wziął udział w tych wyborach. Każdy głos ma znaczenie, każdy głos jest ważny. Idźmy na wybory bo wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskiej demokracji – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Niektórym z nas może się nawet wydawać, że PE jest daleko, a kwestie poruszane w Brukseli lub Strasburgu nas nie dotyczą, ale nic bardziej mylnego. To jak kształtuje się Europa, to w którym kierunku będzie rozwijać się Unia zależy od każdego z nas. Nasze głosy razem z głosami milionów obywateli innych państw wpłyną na przyszłość Europy – dodał prezydent. – Proszę aby każdy mieszkaniec polskiego miasta, miasteczka i wsi miał w tym swój udział. Nie może zabraknąć żadnego głosu, bo to decyzja o tym, w jakiej Europie będzie wzrastać nasza ojczyzna – apelował Andrzej Duda.

Polskie sprawy w PE i frekwencja w wyborach

– Wierzę, że nowo wybrani europarlamentarzyści będą z determinacją zabiegać o polskie sprawy w Europie, przyczyniając się do podnoszenia poziomu życia Polaków i rozwoju naszego kraju. Jako członek Unii Europejskiej i państwo, które aktywnie uczestniczy w budowie przyszłości Europy, mamy do tego pełne prawo. Ale Unia to nie tylko prawa, to też obowiązki. Naszym obowiązkiem jest dbać o to, aby europejskie wartości solidarności, współpracy i równości między państwami były wartościami rzeczywistymi – stwierdził prezydent w orędziu.

Andrzej Duda powiedział, że „ma głębokie przekonanie, że frekwencja w niedzielnych wyborach znacznie przewyższy tę sprzed pięciu lat". – Będzie to oznaczać, że nasza demokracja się wzmacnia, a Polacy są narodem świadomym siły swojego głosu w Europie. Idźmy na wybory! Niech to będzie święto naszej demokracji – dodał prezydent.