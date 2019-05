Jadwiga Wiśniewska opublikowała na Twitterze zdjęcie. Brakuje jednego elementu

Jadwiga Wiśniewska kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. We wtorek 21 maja 2019 roku opublikowała na Twitterze post, w którym zachęcała do głosowania. „Kochani piszę do Was – proszę o Państwa głos 26 maja!” – czytamy. Do wpisu Jadwiga Wiśniewska dołączyła zdjęcie. Widać na nim europosłankę, która siedzi na krześle przy biurku i pisze na maszynie. Internauci szybko zauważyli, że brakuje tam jednego elementu – papieru.

„Z całą sympatią… zauważę tylko, że należy do maszyny wkręcić papier. Będzie bardziej autentyczne”, „Na maszynie bez papieru?” – komentowali internauci. „No daj spokój, przecież od razu widać, ze to mail. Oszczędność papieru!”, „Do maszyny trzeba włożyć papier. Arkusz wkłada się między wałki i przekręca gałką... Dopiero wtedy jest sens uderzać w »literki«” – dodawali inni. „Cały papier poszedł na ulotki” – odpowiedziała Jadwiga Wiśniewska.

26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego

Obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do parlamentu między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Polacy wyłonią 51 eurodeputowanych z 13 okręgów wyborczych.

