Zniszczono pomnik Jana Pawła II w Barwicach. „Haniebny czyn”

Do aktu wandalizmu doszło najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę. – Wczoraj wieczorem skradziony element został odnaleziony przez dzieci. Znajdował się w zaroślach niedaleko kościoła, był połamany na kilka części – powiedział proboszcz barwickiej parafii Tomasz Jaskółka w rozmowie z Polskim Radiem Koszalin.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w Barwicach w zachodniopomorskim pomnik Jana Pawła II stał od roku. Ufundowała go jedna z rodzin mieszkająca na terenie parafii. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja ze Szczecinka. Zostaną przeanalizowane także nagrania z monitoringu. – Myślę, że to bardziej efekt atmosfery, która w ostatnich dniach jest wokół Kościoła niż bezmyślnej głupoty. Jeśli do tego dochodzi alkohol, nie potrzeba dużo, żeby doszło do aktu wandalizmu – powiedział ks. Jaskółka, cytowany przez „Gościa Niedzielnego”.

„Dziękujemy dzieciom Idzie i Miłoszowi za odnalezienie pastorału z pomnika świętego Jana Pawła II. Niestety pastorał w kształcie krzyża został zniszczony. Modlimy się za sprawców tego haniebnego czynu” – czytamy we wpisie Parafii Barwice na Facebooku.

