Zmiany w 500 plus. Po rozszerzeniu z programu skorzysta 6,8 mln dzieci

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia także w urzędzie lub pocztą. – Dzieci to dobro narodowe, to nie tylko i wyłącznie prywatna sprawa rodziców, to także sprawa państwa, żeby były dzieci, żeby były przyszłe pokolenia i żeby te dzieci były wychowywane jak najlepiej, w bezpieczeństwie socjalnym i żeby nie żyły w biedzie" – powiedział Andrzej Duda.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku. Złożenie wniosku po 30 września 2019 roku oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień. Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Według szacunków MRPiPS po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.

