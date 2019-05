Gwiazdor disco polo prosi o pomoc. Jego syn jest w bardzo ciężkim stanie

Jak donosi gazeta.pl, Rafał Kucharski kilka dni temu miał wypadek w Pęcicach leżących w województwie mazowieckim. 28-latek jadąc motocyklem uderzył w samochód osobowy. Policja wyjaśnia przyczyny tego zdarzenia, z pierwszych ustaleń wynika jednak, że Kucharski stracił panowanie nad swoim pojazdem. Na miejsce przyjechała karetka, a 28-latek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

„Błagalna prośba”

Na facebookowym profilu zespołu Top One pojawił się dramatyczny apel Pawła Kucharskiego. Wokalista wraz z kolegami odpowiada za takie hit jak „Biały miś” oraz „Miła moja”, a teraz wystosował prośbę do fanów. Na początku zaznaczył, że stan 28-latka jest przez lekarzy określany jako „bardzo ciężki”. „Przeszedł już jedną poważną i wielogodzinną operację. W ciągu najbliższych dni czeka go kolejna, a potem być może następne” – napisał Kucharski". „W związku z tym zwracam się do was z błagalną prośbą o honorowe oddanie krwi, ponieważ wiele jej Rafał będzie potrzebował. Nieistotna jest grupa krwi (najlepiej widziana grupa B rh+), ani też płeć. Wystarczy być zdrowym i nie leczyć się na przewlekłą chorobę. Każda kropla waszej krwi będzie na wagę złota i wsparciem dla życia mojego syna” – dodał.

Wokalista poprosi również o przekazywanie krwi ze wskazaniem na jego syna, który przebywa w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów. Osoby, które mają pytania lub chcą uzyskać dodatkowe informacje na temat oddawania krwi, mogą kontaktować się z Pawłem Kucharskim.