Jechał autem i pił wódkę. Zatrzymała go kobieta kierująca autobusem miejskim

We wtorek 28 maja 2019 roku około godziny 17 w centrum Gdyni doszło do obywatelskiego zatrzymania. Prowadząca autobus miejski zauważyła, jak mężczyzna kierujący skodą pije wódkę. Moment, w którym sięgał po alkohol dostrzegło także kilku innych kierowców. Jednak najszybciej zareagowała prowadząca autobus miejski linii 147. Niemal natychmiast zajechała drogę kierowcy. Poinformowała o zdarzeniu pasażerów, którzy zaalarmowali policję. Kierowca skody awanturował się, ponieważ nie mógł kontynuować jazdy.

Gdy na miejsce przyjechała policja, przebadano kierowcę alkomatem. – Badanie wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – powiedział kom. Krzysztof Kuśmierczyk z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni w rozmowie z TVN24. Kierowca trafił do izby wytrzeźwień. Usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu po alkoholu. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności, a także do 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.