Plan prawie doskonały? Chciał okraść sklep, więc... wybił ogromną dziurę w ścianie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 27 maja o godzinie 03:20 w Konotopie. Policjanci zauważyli wybity otwór w bocznej ścianie sklepu jednego z marketów, a następnie mężczyznę uciekającego w kierunku lasu. W wyniku pościgu, 38-latek został bez trudu zatrzymany przez mundurowych.

Włamywacz w trakcie ucieczki wyrzucił plecak, w którym znajdowała się broń palną z podpiętym magazynkiem, w którym znajdowała się ostra amunicja. Jak się okazało mężczyzna posiadał również przy sobie kilka naboi śrutowych do broni gładkolufowej. W trakcie ustaleń okazało się że był również drugi sprawca, który jako pierwszy zdołał uciec z miejsca zdarzenia.

W toku dalszych czynności, w miejscu zamieszkania 38-latka, znaleziono narkotyki. Mężczyzna odpowie za szereg przestępstw. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Sąd wobec mężczyzny zastosował 3 miesięczny areszt. Trwają ustalenia zmierzające do zatrzymania drugiego sprawcy usiłowania włamania do sklepu.