Sekielski sprzedaje koszulki. Na nich hasło „Tylko nie mów nikomu”

Tomasz Sekielski opublikował na Facebooku swoje zdjęcie w koszulce z hasłem „Tylko nie mów nikomu. Film Tomasza Sekielskiego” oraz plakatem promującym dokument. „Nie jest to projekt komercyjny. Koszulki są dostępne tylko w przedsprzedaży do 9 czerwca. Nie będą dostępne w regularnej ofercie. Uznaliśmy, że nadaje się tylko kolor czarny” – czytamy w poście. Koszulka kosztuje 35 zł i można ją zamówić za pośrednictwem sklepu internetowego.

Co na to internauci?

Opinie internautów pod postem są podzielone. „Nie ma jak dobry biznes na pedofilii, nie panie Sekielski? Prawie jak ci księża” – napisał jeden z komentujących. „Zrób Pan jeszcze bryloczki i smyczki, aby zaprzepaścić mocny wydźwięk filmu, i tragedii ludzkich tam pokazanych, trywializacja tematu nie służy prawidłowym postrzeganiu zjawiska pedofilii w kościele w i kłóci się z powagą Pana filmu” – czytamy w innym z komentarzy. „Zobaczymy czy założysz taka koszulkę przed śmiercią cfaniaku i będziesz walił drzwiami i oknami po księdza” (pisownia oryginalna – przyp.red.) – stwierdził kolejny internauta.

Nie brakuje również użytkowników broniących pomysłu Sekielskiego. „Fajna opcja. Można ubrać i pójść w niedzielę do kościoła” – napisała jedna z komentujących. „Jak dla mnie ta koszulka to nie komercja, niech każdy odbiera jak chce, kupiłabym te koszulkę na znak protestu tego co dzieje się w kościołach” – stwierdziła inna. W kilku kolejnych komentarzach pojawiły się z kolei pomysły, by w koszulce zrobić kołnierzyk z białym paskiem „przypominającym koloratkę”.

Czytaj także:

Szef fundacji „Nie Lękajcie Się” rezygnuje. „GW”: Miał wyłudzać pieniądze od ofiary księdza pedofila