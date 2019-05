Marek Suski mówi o rekonstrukcji rządu. „Sądzę, że to nie będzie zaskakujące”

– Decyzję o tym, kto będzie poparty w wyborach prezydenckich będzie podejmować gremium komitetu politycznego, być może nawet całej rady politycznej. Na dziś wydaje się, że nie ma alternatywy dla Andrzeja Dudy, ale to nie jest jeszcze decyzja. To jest nasze przekonanie – powiedział Marek Suski w „Porannej rozmowie” w RMF FM.

Polityk został również zapytany o rekonstrukcję rządu. – Sądzę, że to nie będzie zaskakujące – powiedział Marek Suski. – Jest program Prawa i Sprawiedliwości. Przyjdą koleżanki i koledzy, którzy są kompetentni, którzy będą po prostu zastępować tych ministrów, którzy odchodzą. (…) Jest program PiS, to jest rząd partyjny, to nie jest rząd bezpartyjnych fachowców. Więc znaczenie personalne ma o tyle, żeby to byli ludzie, którzy wiedzą, jaki jest program PiS, żeby byli kompetentni – wyjaśniał szef gabinetu politycznego premiera.

„Silny mandat”

Polityk na antenie RMF FM odniósł się także do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Bardzo wszystkim państwu dziękujemy za poparcie, za głosy. jesteśmy wdzięczni i będziemy pracować dla Polski w Brukseli. Ten silny mandat, jaki ma Beata Szydło będzie w dużym stopniu podstawą do tego, żebyśmy mogli o nasze interesy się bardziej zdecydowanie ubiegać – zapewniał Marek Suski.

