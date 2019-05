Wypadek zabytkowego samolotu. Rozbił się w miejscowości Napoleon

W piątek 31 maja 2019 roku w miejscowości Napoleon w pobliżu Kłobucka w Śląskiem rozbił się zabytkowy samolot z czasów II wojny światowej - informuje RMF 24. Maszyna była stylizowana na model Spitfire. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że pochodziła z pobliskiego prywatnego muzeum Dywizjonu 303.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby. Przyczyna zdarzenia nie jest dotychczas znana. Strażacy zabezpieczyli wrak, by nie doszło do pożaru, który mógłby się rozprzestrzenić. Jak informuje RMF FM, powołując się na relacje świadków, samolot krążył nad kłobuckim lasem, stopniowo obniżając lot, po czym uderzył w ziemię.

Portal Onet.pl podaje, że pilot maszyny zginął na miejscu.

