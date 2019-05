Kierowca autobusu bawił się telefonem. Pasażer wrzucił nagranie do sieci

Nagranie zamieścił na YouTube użytkownik o pseudonimie Rick Deckard. Do sytuacji doszło w Lublinie, a bohaterem filmiku jest kierowca linii 39. Jak podaje „Dziennik Wschodni”, autor materiału twierdzi, że nie była to pierwsza taka sytuacja. – Drugi dzień z rzędu jechałem linią 39 i drugi raz ten sam kierowca podczas jazdy bawi się telefonem – zaznaczył pasażer. Dodał, że nagranie pochodzi ze środy 29 maja. Widać na nim, że kierujący autobusem praktycznie przez trzy minuty bawił się telefonem, przeglądając przy tym media społecznościowe.

Wspomniany mężczyzna to pracownik prywatnej firmy Warbus, czyli jednego z przewoźników obsługujących linie autobusowe na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. – Wezwiemy przewoźnika do złożenia stosownych wyjaśnień oraz zobowiążemy go do zabezpieczenia oraz przekazania nagrania z monitoringu – powiedział Michał Krawczyk z ZTM w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”. Zaznaczył przy tym, ze kierowca powinien skupić się na prowadzeniu autobusu oraz obserwowaniu pasażerów znajdujących się w pojeździe i na przystankach. ZTM nie ma jednak uprawnień do ukarania kierowcy. Takie działania leżą w gestii pracodawcy oraz policji.

