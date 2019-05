Nadciągają afrykańskie upały. W przyszłym tygodniu temperatury przekroczą 30 stopni ℃

Ocieplenie ma przyjść już w najbliższą sobotę. Na pogodę wpływ będzie miał ośrodek wyżowy Pia, który przesunie się nad Polskę z Niemiec. Z prognoz wynika, że do kraju napłyną ciepłe masy powietrza z okolic Francji oraz upalny front znad Bałkanów. W niedzielę temperatury w wielu zachodnich regionach Polski mają wskazywać 27 stopni. Trzeba się jednak liczyć z niewielkimi opadami deszczów. W przyszłym tygodniu wartości na termometrach mogą przekroczyć nawet 30 stopni. Przez Polskę będą przechodzić także silne i gwałtowne burze.

Pogoda na sobotę 1 czerwca 2019 roku

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, z wyjątkiem krańców południowych i południowo-wschodnich, przelotne opady deszczu. Od Śląska przez centrum kraju po Podlasie możliwe burze. W czasie burz prognozowane opady do 10 mm, lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i terenach podgórskich: od 20°C do 22°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko na północy umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zanikające przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe lokalne burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: około 9°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko na północy umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.