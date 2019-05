Groźny incydent na lotnisku w Pyrzowicach. Mężczyzna wyłamał drzwi do samolotu i wszedł na pokład

O sprawie poinformowało RMF FM. Z wydanego przez władze lotniska oświadczenia wynika, że do zdarzenia doszło w czwartek 30 maja wieczorem. Nieuprawniony mężczyzna wyłamał awaryjne drzwi ewakuacyjne w terminalu pasażerskim B, a następnie dostał się na pokład samolotu. Tam jednak zatrzymała go Służba Ochrony Lotniska. Został przekazany Straży Granicznej. Według dziennikarzy RMF FM, mężczyzna nie stawiał oporu.

W piątek 31 maja mężczyzna zostanie przesłuchany. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Z komunikatu wynika, że mężczyzna mógł być niezrównoważony psychicznie.

Samolot, w którym doszło do incydentu, wystartował z trzygodzinnym opóźnieniem. Był to lot czarterowy do Monastyru w Tunezji.

