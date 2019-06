Lekarze tłumnie stawili się przed Sejmem. „Podwyżki dostaliśmy, protestujemy dla pacjentów”

Wprost.pl: Dlaczego znów protestujecie, skoro dopiero co w ubiegłym roku osiągnęliście porozumienie z rządem?

Tomasz Karauda: Dlaczego protestujemy? To jest dobre pytanie. Czy nie wywalczyliśmy podwyżek dla lekarzy rezydentów oraz specjalistów? Owszem tak, choć nie w takim zakresie jakie były oczekiwania. Wielu pyta: mało wam jeszcze? My mówimy: idziemy na protest w interesie waszym, pacjentów. Nie idziemy z hasłami lepszych pensji, tylko z hasłami szybszego dostępu do specjalisty, zwiększenia wydatków na służbę zdrowia, na pacjenta.

Dość idealistyczne hasła.

Idziemy protestować dla idei. Dla marzenia o takiej opiece zdrowotnej, na którą wszyscy, jako obywatele, zasługujemy. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za budżet. Wiemy, że zmiany wymagają czasu, nie przychodzą od razu. Chcemy jedynie, by te zmiany były zaplanowane i osiągnięte w wymiernym okresie czasu.

Nie obawiacie się, że skończycie jak nauczyciele? Że nie będzie zainteresowania kolejnym protestem?

Niemal wszystko sondaże wskazują na to, że Polakom najbardziej zależy na poprawie ochrony zdrowia w kraju. W lutym 2018 roku jako rezydenci podpisaliśmy w świetle kamer porozumienie z Ministrem Zdrowia, umawiając się na stopniowy wzrost finansowania ochrony zdrowia do 6% PKB maksymalnie do 2024 roku. Dostrzegamy, że ta oraz wiele innych deklaracji, nie jest dotrzymywanych, a umowa zniekształcana.

Zniekształcana w jaki sposób? Jak ma to rozumieć zwykły pacjent?

Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada, że łączne wydatki na opiekę zdrowotną i opiekę długookresową osiągną 6 proc. PKB w 2050 roku. Co to oznacza na zwykłego czytelnika? To oznacza, że umowa, która ma być zrealizowana za 5 lat, będzie dotrzymana za 31 lat. Ja jestem rezydentem, a do tego czasu będę już bliski emerytury.

Chce powiedzieć, że za 30 lat będziemy wydawać POŁOWĘ tego, co wydają na zdrowie np. Niemcy teraz. Wiec wychodzimy protestować w imieniu nas wszystkich. Chcemy, by umowa podpisana w lutym 2018 roku z szanowanym przez nas autorytetem - prof. Łukaszem Szumowskim, była realizowana. Kiedyś dane słowo coś znaczyło...

