Specjalne przesłanie prezydenta USA w 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. „Zmienił bieg historii”

Prezydent USA w oświadczeniu podkreślił, że pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, która rozpoczęła się przed czterdziestu laty, „zmieniła bieg historii” . „Tak samo jak pamiętamy długotrwałą walkę Polaków z komunizmem, tak wiemy, że dziś miliony ludzi są wolne dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II i jego nadzwyczajnemu życiu jako naśladowcy Chrystusa oraz obrońcy ludzkiej godności i wolności religijnej” – czytamy w przesłaniu Donalda Trumpa.

„W swojej homilii, 40 lat temu, święty papież Jan Paweł II, zawarł potężne przesłanie nadziei, skierowane do tłumów zgromadzonych w Warszawie, do całej Polski i do świata. Jego słowa przeciwstawiały się represyjnym siłom komunizmu w Polsce i reszcie Europy. Zainspirował odwagą serca milionów kobiet i mężczyzn do tego, by zaczęli szukać lepszego życia w wolności” – przypomniał Trump.