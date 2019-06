Piotr Müller zostanie nowym rzecznikiem rządu. Zastąpi Joannę Kopcińską

W niedzielę 26 maja 2019 roku zostały przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Do europarlamentu dostali się wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister w Kancelarii Premiera Beata Kempa oraz Joanna Kopcińska.

Zgodnie z ustaleniami portalu 300polityka.pl, rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską ma zastąpić Piotr Müller. Do tej pory obejmował stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Piotr Müller jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jest prawnikiem. W przeszłości był członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkiem senatu UW, a także przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. W grudniu 2018 roku Piotr Müller uzyskał możliwość objęcia mandatu poselskiego po zmarłej Jolancie Szczypińskiej i po rezygnacji, którą złożył Piotr Karczewski. Ślubowanie poselskie złożył 28 grudnia 2018 roku.

Rekonstrukcja rządu

We wtorek 4 czerwca 2019 roku o godz. 10.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się rekonstrukcja rządu. Po raz pierwszy na temat zmian w rządzie premier Mateusz Morawiecki

wypowiedział się już dzień po wyborach do PE, w poniedziałek 27 maja w TVP. Podkreślił, że będzie mu żal, że do europarlamentu odchodzą ministrowie bo „było to znakomite grono kolegów”.