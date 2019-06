Prezydent Duda miał zaproponować następcę Jakiego. RMF FM: Ziobro chce kogoś innego

Patryk Jaki uzyskał w wyborach europarlamentarnych mandat, przez co nie będzie mógł już sprawować funkcji wiceministra sprawiedliwości. Konieczne jest znalezienie jego następcy, a początkowo dużo mówiło się o Sebastianie Kalecie, którego w tej roli zapewne chętnie widziałby sam Jaki. Inne spojrzenie na tę kwestię ma Andrzej Duda, o czym nieoficjalnie donosi RMF FM.

Na ubiegłotygodniowym spotkaniu prezydenta z Mateuszem Morawieckim głowa państwa miała zaproponować kandydaturę Andrzeja Dery na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro miał się jednak nie zgodzić na to, by to właśnie sekretarz stanu w prezydenckiej kancelarii objął schedę po Jakim. Nie wiadomo, czy politycy doszli do porozumienia w tej kwestii. Jedno jest pewne – nowego wiceszefa resortu poznamy już 4 czerwca o godz. 10:30.

Rekonstrukcja rządu

Po raz pierwszy na temat zmian w rządzie premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się już dzień po wyborach do PE, w poniedziałek 27 maja w TVP. Podkreślił, że będzie mu żal, bo „było to znakomite grono kolegów”. – Ale taki był ich wybór – stwierdził krótko. Do europarlamentu dostali się wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, rzecznik rządu Joanna Kopcińska oraz minister w Kancelarii Premiera Beata Kempa.

Mateusz Morawiecki nie chciał wówczas zdradzić, kto zastąpi odchodzących członków rządu. – Mamy pewne przemyślenia, ale nie są to jeszcze skonkretyzowane propozycje – uciął temat. Nie ujawnił też, kiedy możemy spodziewać się koniecznej rekonstrukcji. – Jest przepis, że w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników wyborów nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji. To zarysowuje perspektywę czasową – zaznaczył jedynie.

