Rekonstrukcja rządu. Nowi ministrowie w gabinecie Morawieckiego

10:52 - Wskakując do tego rozpędzonego pociągu, bo tak można powiedzieć, ta kadencja chyli się ku końcowi... My nie chcemy marnować ani chwili, wiem, że państwo ministrowie nie będą marnować ani chwili i z zapałem przystąpią do pracy po tej aksamitnej rekonstrukcji - mówi Mateusz Morawiecki. 10:50 - Zmora III RP nie została wyeliminowana, jednak widać duży postęp współpracy między resortami. Wiem, że nowi ministrowie wskoczą do tego rozpędzonego pociągu i po tej "aksamitnej" rekonstrukcji z miejsca wezmą się do pracy - tłumaczy premier 10:48 Głos zabiera Mateusz Morawiecki 10:47 - Wczoraj długo rozmawiałem z Jackiem Sasinem i wspominaliśmy jak prawie dokładnie 9 lat temu, 7 lipca 2010 roku odbieraliśmy nasze dymisje z rąk pana Michałowskiego na Wiejskiej, odwoływano nas z urzędów w KPRP. Dzisiaj spotkał nas ten zaszczyt, że mogłem wręczyć nominację Sasinowi i Borys-Szopie. Służymy cały czas Polsce a fortuna kołem się toczy - stwierdził 10:45 - Życzę, żebyście mogli kiedyś zakończyć swoją służbę Polsce z osobistą satysfakcją i wysoką oceną społeczną, która dla nas wszystkich jest rzeczą najważniejszą. Służba Rzeczpospolitej jest jedną z najważniejszych rzeczy dla polskiego społeczeństwa. To co o nas myślą i co o nas mówią, to najważniejsza recenzja naszej działalności - podkreśla prezydent 10:43 - Nasi byli ministrowie zmierzają w stronę nowych zadań. Mam nadzieję, że będzie to także rozwój dla Rzeczpospolitej, aby mogli w przyszłości wykorzystać tę wiedzę - dodaje głowa państwa 10:41 - Gratuluję tych nominacji na jedne z najwyższych i najbardziej dostojnych urzędów w Polsce. Ale też i dziękuję, że przyjmujecie na siebie ten trud i wielką odpowiedzialność, jakim jest realizacja władzy wykonawczej - mówi prezydent 10:41 To koniec nominacji. Głos zabiera Andrzej Duda 10:40 O tym, kto zastąpi rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek, która także zostanie europosłanką, dowiemy się w ciągu kilku dni - poinformował dziś szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Decyzja o tym, kto zastąpi Mazurek na stanowisku wicemarszałka Sejmu, zapadnie na najbliższym posiedzeniu Izby. 10:40 Członkiem Rady Ministrów został także Michał Woś 10:38 Michał Dworczyk został ministrem bez teki 10:37 Joachima Brudzińskiego na stanowisku ministra spraw wewnętrznych zastąpi Elżbieta Witek - była szefowa gabinetu politycznego premier Beaty Szydło i rzeczniczka prasowa rządu



twitter.com 10:35 Nowym ministrem edukacji będzie Dariusz Piontkowski



twitter.com 10:34 Nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie Bożena Borys-Szopa, która zastąpi Elżbietę Rafalską



twitter.com 10:33 Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej to nowy minister finansów. Zastąpi Teresę Czerwińską która trafi do NBP



twitter.com 10:31 Jacek Sasin został mianowany wicepremierem. Będzie odpowiadał za współpracę resortów i uszczuplenie legislacji



twitter.com 10:18 - Bardzo się cieszę, że Komitet Społeczny będzie nadal funkcjonował. Wicepremier Gliński był członkiem Komitetu Społecznego, kiedy ja nim szefowałam. est jeszcze co najmniej kilka bardzo dobrych projektów społecznych, które, wierzę głęboko, zostaną do końca tej kadencji przyjęte - podkreśliła Szydło 10:16 Wicepremier Piotr Gliński zastąpi Beatę Szydło na stanowisku szefa Komitetu Społecznego. Taką informację przekazała była premier podczas konferencji prasowej 10:00 Dzień dobry,

już za 30 minut w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość mianowania nowych ministrów i wiceministrów w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Zmiany są związane z wyborami do PE - kilku obecnych członków rządu otrzymało bowiem mandaty europosłów

Po raz pierwszy na temat zmian w rządzie premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się już dzień po wyborach do PE, w poniedziałek 27 maja w TVP. Podkreślił, że będzie mu żal, bo „było to znakomite grono kolegów”. – Ale taki był ich wybór – stwierdził krótko. Do europarlamentu dostali się wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, rzecznik rządu Joanna Kopcińska oraz minister w Kancelarii Premiera Beata Kempa.

Mateusz Morawiecki nie chciał wówczas zdradzić, kto zastąpi odchodzących członków rządu. – Mamy pewne przemyślenia, ale nie są to jeszcze skonkretyzowane propozycje – uciął temat. Nie ujawnił też, kiedy możemy spodziewać się koniecznej rekonstrukcji. – Jest przepis, że w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników wyborów nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji. To zarysowuje perspektywę czasową – zaznaczył jedynie.

