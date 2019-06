Nowi ministrowie w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Kim są?

Po raz pierwszy na temat zmian w rządzie premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się już dzień po wyborach do PE, w poniedziałek 27 maja w TVP. Podkreślił, że będzie mu żal, bo „było to znakomite grono kolegów”. – Ale taki był ich wybór – stwierdził krótko. Do europarlamentu dostali się wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, rzecznik rządu Joanna Kopcińska oraz minister w Kancelarii Premiera Beata Kempa. We wtorek 4 czerwca o 10:30 prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów w miejsce tych, którzy otrzymali mandaty do Parlamentu Europejskiego. Tym samym nastąpiła zapowiadana od wielu tygodni rekonstrukcja rządu.

– Zmora III RP nie została wyeliminowana, jednak widać duży postęp współpracy między resortami. Wiem, że nowi ministrowie wskoczą do tego rozpędzonego pociągu i po tej "aksamitnej" rekonstrukcji z miejsca wezmą się do pracy – tłumaczył premier. – My nie chcemy marnować ani chwili, wiem, że państwo ministrowie nie będą marnować ani chwili i z zapałem przystąpią do pracy po tej aksamitnej rekonstrukcji – dodał.

Oto nowi ministrowie:

Piotr Gliński - szef Komitetu Społecznego

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński objął po Beacie Szydło kierownictwo Komitetu Społecznego Rady Ministrów.



Michał Dworczyk - minister bez teki

Dworczyk karierę polityczną zaczynał w 2005 r. jako doradca premiera ds. polityki wschodniej oraz polonijnej. W latach 2008-2010 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za Granicą. W latach 2006-2015 był radnym miasta st. Warszawy, a następnie radnym Sejmiku Mazowieckiego. Od 2015 roku poseł. W 2017 roku powłany na wiceszefa MON. Kilka miesięcy później został szefem Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego



Michał Woś - minister bez teki

W latach 2006-2008 była główną inspektor pracy, pełniła tez funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta. Wcześniej mówiono, że przejmie obowiązki Beaty Kempy



Bożena Borys- Szopa - minister rodziny, pracy i polityki społecznej

W latach 1998-2002 sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 r. była jej wiceprzewodniczącą. W latach 1998-2006 r. była członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W 1991 r. weszła w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a w 2002 r. została wiceprzewodniczącą i sekretarzem zarządu regionu. W latach 2006-2008 była główną inspektor pracy, pełniła tez funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego



Dariusz Piontkowski - minister edukacji

Od 2011 r. poseł na Sejm (VII i VIII kadencji). Pełni także funkcję wiceszefa komisji edukacji. W lutym 2019 roku został szefem struktur PiS na Podlasiu, wcześniej w lata 2007-2008 pełnił funkcję marszałka województwa podlaskiego.



Marian Banaś - minister finansów

W przeszłości doradca Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, przez wiele lat pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2005-2008 był wiceministrem finansów. Ponownie na podsekretarza stanu został powołany w 2016 r. Od 2017 r. pełni także funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wcześniej był szefem Służby Celnej. W swoim środku dorobił się nawet przydomku "Pancerny Marian".



Elżbieta Witek - szefowa MSWiA

Pełniła funkcję rzecznika rządu od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r., była także szefową Gabinetu Politycznego Rady Ministrów od listopada 2015 r. do grudnia 2017 r. za czasów, gdy premierem była Beata Szydło.



Jacek Sasin - wicepremier

W przeszłości był wiceszefem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wojewodą Mazowsza. W 2011 r. dostał się do Sejmu z list PiS. W 2014 r. bezskutecznie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy.Czytaj także:

