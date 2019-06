Rocznica wyborów '89 w Senacie. „Klęska komunistów otworzyła drogę do demokracji”

W Sali Kolumnowej w Sejmie zorganizowano uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 30-lecia częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. – W 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów (...). Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności – mówił Stanisław Karczewski. Marszałek Senatu wspomniał także o zwycięstwie Solidarności. – Klęska komunistów w wyborach otworzyła drogę do demokracji, a jesienią 1989 roku do demokratycznych przemian w państwach sowieckiej strefy wpływów. Sejm i Senat w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 wspominają wydarzenia, które doprowadziły do spełnienia marzeń Polaków o wolności i niepodległości – wyjaśnił.

Z kolei Andrzej Duda podkreślił, że to, co wydarzyło się w czerwcu 1989 roku było ogromnym zwycięstwem Polaków. – Polacy pokazali w zdecydowany sposób, że odrzucają komunizm i komunistów. Odrzucili tamten ustrój, tamtą władzę, tych przedstawicieli Moskwy tutaj w Warszawie, to był wielki triumf, który zmienił świat. To właśnie dzięki tamtym wyborom i postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie Centralnej, upadł Mur Berliński, rozpadł się Związek Radziecki – stwierdził prezydent dodając, że patrzy dzisiaj z uśmiechem na to, jak postkomuniści, byli uczestnicy komunistycznego reżimu, pouczają nas, co to znaczy demokracja.

„To był początek wielkich zmian; co było niemożliwe, stało się możliwe”

– Mówiąc o ostatnich 30 latach należy podkreślić, że bilans zmian jest pozytywny. Wciąż jeszcze ten Zachód gonimy, ale już go doganiamy. Trzeba jednak zaznaczyć, że wielu ludzi ucierpiało na skutek przemian m.in. pracownicy PGR-ów. Czy można było to zrobić lepiej? Z całą pewnością tak. Czy były błędy? Tak – ocenił Andrzej Duda.

Przemówienie wygłosił także Marek Kuchciński. – 30 lat temu miały miejsce wybory, które stały się wydarzeniem przełomowym w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wybory były całkowitym zaskoczeniem dla władz komunistycznych. Senat stał się całkowicie wolny pod komunistycznych przedstawicieli. To był początek wielkich zmian; co było niemożliwe, stało się możliwe. To był impuls do zmian w wielu państwach – zaznaczył. Marszałek Sejmu wspominał także doniosłą rolę Jana Pawła II, strajki na Wybrzeżu, powstanie Solidarności i wprowadzenie stanu wojennego.

– Te wybory były niezwykle ważnym krokiem ku wolności, ku w pełni wolnym wyborom. Dostrzegam wartość tamtych rozmów, bo one stanowiły pewien etap, poprzedzony wieloma innymi etapami walki o wolność. Nie można patrzeć na datę 4 czerwca 1989 jako jedyną, która nas doprowadziła do wolności. Doprowadziły nas do niej wielkie wysiłki poprzednich lat oraz Solidarność, która pobudziła pragnienie wolności, którego nie dało się już później wygasić. Mam głęboką nadzieję i przekonanie, że właśnie dziś mamy do czynienia z przebudzeniem, które co jakiś czas w historii daje się we znaki. Nie można go pomijać – stwierdził Mateusz Morawiecki.

