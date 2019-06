Zaskakująca sonda w TVP Info. Dziennikarka pytała mieszkańców wsi o gejówki

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród mieszkańców wsi można było zobaczyć w programie „W tyle wizji” w TVP Info. Materiał był poprzedzony fragmentem archiwalnej audycji „Detektyw Inwektyw” Radia WAWA, kiedy to do leśniczówki zadzwonił mężczyzna mówiący groteskowym głosem, który przedstawił się jako „starszy gejowy ze stowarzyszenia Lambda”. Twierdził, że „jest z grupą chłopaków i chciałby urządzić gejowy obóz kondycyjny”.

Następnie pokazano reporterkę Annę Machińską, która pytała mieszkańców wsi o to, czy w pobliżu znajduje się jakakolwiek gejówka. Ponieważ większość osób nie wiedziała, o co chodzi, pracownica TVP tłumaczyła, że jest to miejsce, w którym spotykają się osoby homoseksualne. Większość osób zasłaniała się niewiedzą albo mówiła, że takich miejsc w pobliżu nie ma lub trzeba spytać na plebanii.

Stanisław Janecki, jeden z prowadzących program stwierdził, że metoda badawcza zastosowana przez dziennikarkę jest podobna do tych, którymi posługiwali się Marcel Mauss czy Claude Levi-Strauss - antropolog, autor takich prac jak „Smutek tropików” czy dwóch tomów „Antropologii strukturalnej”.