Krystyna Pawłowicz skrytykowała Kingę Rusin. „Daję jej nagrodę antypolskiej chuliganki”

O Zofii Klepackiej stało się głośno za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi na temat homoseksualistów. Poglądy sportsmenki nie spodobały się Kindze Rusin, która dała temu wyraz 26 maja, gdy spotkała Klepacką pod lokalem wyborczym. Od tego czasu sytuacja między dziennikarką i windsurferką jest wyjątkowo napięta, czego wyrazem jest nowa inicjatywa gwiazdy TVN. Rusin razem ze swoim partnerem Markiem Kujawą powołała społeczność „biało-czerwonych serc” .

Czarne serce dla Klepackiej

„Piszecie na priv o przypadkach dyskryminacji, nietolerancji i przemocy, mowie i czynach pełnych zła i nienawiści. Piszecie też, że chcecie stawać publicznie w obronie słabszych. Opisujecie dobro, które można czynić razem. Jesteście Polakami, patriotami z dobrymi sercami, Biało-Czerwonymi Sercami!”– napisała Rusin. Dodała, że na Facebooku i Instagramie powstało miejsce, gdzie można nagłaśniać sprawy tak, by „wszyscy mogli szybciej reagować na zło i wspierać dobro” . „Będziemy przyznawać wyróżnienia. Dla przeciwstawiających się złu, dla czyniących dobro. Anty-nagrody pójdą do tych, którzy propagują nienawiść, nietolerancję, którzy dyskryminują, stosują przemoc” – dodano.

Pierwsze „pozytywne” wyróżnienia powędrowały do Tomasza Sekielskiego za dokument „Tylko nie mów nikomu” oraz ks. Jacka Prusaka za jego „odważne kazanie dotyczące pedofilii w Kościele, które wygłosił w Krakowie 12 maja”. „Anty-nagrody” otrzymali: Jan Pietrzak za wypowiedź, że opozycja to „nowotwór polityczny, który kiedyś trzeba będzie wyciąć"., Rafał B., który „nagrał jak celowo i okrutnie zabija psa” oraz Zofia Klepacka za wypowiedź o homoseksualizmie jako „wynaturzeniu”. Ostatnie „wyróżnienie” skomentowała na Twitterze Krystyna Pawłowicz.

Posłanka odniosła się najpierw do faktu powołania nowej inicjatywy. „Co za bezczelność i arogancja tych całkowicie wyalienowanych śmierdzących leni” – napisała Pawłowicz. Skrytykowała również postawę samej Kingi Rusin. „Daję jej nagrodę antypolskiej chuliganki” – podsumowała.

Odpowiedź Rusin

Aktywność parlamentarzystki nie umknęła uwadze dziennikarki. W kolejnym poście na instagramowym koncie „biało-czerwonych serc” nawiązano do słów o byciu „antypolskim chuliganem”. Rusin i Kujawa stwierdzili, że takie słowa naruszają ich dobra osobiste. "Ale nas głównie rozśmieszyły. Pani Pawłowicz, nas Biało-Czerwonych Serc jest więcej. Państwo Polskie to my wszyscy Polacy, a nie Pani, wylewające swoje frustracje (pisownia oryginalna – przyp.red.) „ – czytamy we wpisie. „Proszę nienawiść zdusić w swoim sercu. Pomodlimy się za Panią. A jak to nie pomoże, to Panią pozwiemy. Przypomnimy Pani granice wolności słowa” – podsumowano.

Czytaj także:

Warszawa. Sprzeczka Kingi Rusin i Zofii Klepackiej przed lokalem wyborczym