Wałęsa przemawia podczas obchodów 4 czerwca. „To się nie mieści w głowie”

Od 1 do 11 czerwca w Gdańsku, pod nazwą Święto Wolności i Solidarności trwają obchody rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. O godzinie 17:30 rozpoczął się wiec. Podczas tego wydarzenia głos zabrali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, były prezydent Lech Wałęsa i prezydent Gdańska Aleksandra Dukiewicz.

– Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, kochane Polki i Polacy. Rozejrzyjcie się wokół siebie, uśmiechnijcie się. Zobaczcie, jakie to radosne święto – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. – 4 czerwca to święto wolności i solidarności, którą możemy sobie okazywać na co dzień – dodała. – 30 lat temu odzyskaliśmy wolność. Czy pamiętacie, że najpierw były wybory w Polsce, a potem upadł mur berliński? To nasza zasługa. Polska rewolucja bez rozlewu krwi to wielki powód do dumy – stwierdziła prezydent Gdańska.

„To się nie mieści w głowie”

Podczas wydarzenia głos zabrał również Lech Wałęsa. – Naszemu pokoleniu los dał moim zdaniem dwa wielkie zadania. Pierwsze zadanie, które nam się udało finezyjnie wykonać tzn. wyrzucić wszelkie przeszkody, które hamowały rozwój Gdańska, Polski, a nawet świata – powiedział były prezydent. – A dzisiaj słyszę, że znów nie uda nam się zbudować pięknej jedności europejskiej, lepszego systemu niż dzisiaj obowiązujący – dodał. – Ja już za dużo nie nawojuję, 50 lat wojowania wystarczy. Właściwie się już wycofałem z działalności. Ale widząc to co się dzieje, nie mogę pozwolić by nasze efekty, paru ludzi zniszczyło. To, co dzisiaj oni wyprawiają, to się nie mieści w głowie – powiedział Lech Wałęsa.

Podczas wydarzenia głos zabrali również m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Dzisiaj jesteśmy w okresie wielkich zmian. Przeraża mnie, że premier polskiego rządu, osłonięty ochroniarzami, nie podaje ręki prezydent Gdańska, która chce go powitać – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.