Tusk przemawiał w Gdańsku. Wspominał Pawła Adamowicza i złożył pewną deklarację

– Witam serdecznie gdańszczan, witam serdecznie wszystkich, którzy przyjechali do nas w ten dzień z całej Polski. Chcę wam powiedzieć, że jesteście dzisiaj wszyscy gośćmi Pawła Adamowicza. Paweł Adamowicz jest dzisiaj z nami – zaczął Donald Tusk. – Nie tylko dlatego, że to była jego idea, by spotkać się z Polakami 4 czerwca. Ale dlatego, że jego piękne, tragicznie zakończone życie, mówi nam więcej o naszej historii i teraźniejszości, niż najlepiej przygotowane przemówienia – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

– Chcę podziękować tym, którzy robili wszystko, co w ich mocy, którzy wytrzymali w długim marszu do wolności i niepodległości. Nigdy nie zrezygnowali z tej wiary. Dziękuję tym, którzy strajkowali i tym, którzy wychodzi na ulicę – powiedział były premier Polski. – Dzięki wam Polska jest najpiękniejszym miejscem na ziemi, a Polska to niepodległy europejski naród, nawet jeśli nie zawsze mamy szczęście do władzy – dodał.

„Lech Wałęsa jest bohaterem narodowym”

W kolejnej części przemówienia Donald Tusk mówił o Lechu Wałęsie. – Lech Wałęsa jest sławny na całym świecie. Nie tylko dlatego, że jest bohaterem narodowym, laureatem Nagrody Nobla, nie tylko dlatego, że tak de facto on obalił mur berliński, ale też dlatego, że jest wcieleniem marzenia wszystkich prostych, normalnych ludzi, że można czasami chłopskim sprytem, nadzwyczajną odwagą obalić mur – powiedział Tusk.

Donald Tusk podkreślał, że „na zwycięstwo trzeba ciężko pracować”. – Nie ma dnia, bym nie widział Wałęsy w koszulce z napisem nielubianym przez wielu, zachęcającego ludzi do niepoddawania się. Panie Lechu, bardzo dziękuję – powiedział Donald Tusk. – Fenomen polskiego zwycięstwa, to brak podziału na wschód i zachód, wieś i miasto, biednych i bogatych. Ludzie potrafili zbudować porozumienie z rządem komunistycznym na rzecz bezkrwawego porozumienia – dodał.

Donald Tusk: Smutasy nigdy niczego nie wygrają

– Lepiej rękę podać, niż obrócić się plecami. To nie jest takie trudne. To zadanie dla partyjnych liderów. Uwierzcie, że Polacy są gotowi do dialogu, porozumienia. Znacie moją historię, mogłem ścierać się i konfrontować poglądami z innymi. Trzeba wyjść do każdego bez wyjątku. Do nieustannej, codziennej pracy, gdzie jest to tylko możliwe – powiedział Donald Tusk. – Jesteście dzisiaj trochę przygnębieni. (…) Smutasy nigdy niczego nie wygrają. (…) Uwierzcie w to, że to o co wy walczycie, to jest to, o czym mówił polski papież – powiedział Donald Tusk.

Były polski premier na zakończenie przemówienia złożył pewną deklarację. – Na mnie możecie zawsze liczyć – powiedział Donald Tusk.

