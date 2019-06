Jest nowy szef Służby Ochrony Państwa. Posługiwał się pseudonimem „Hans”

Przypomnijmy, pod koniec lutego 2019 roku rezygnację złożył generał Tomasz Miłkowski i od tej pory na fotelu komendanta SOP istniał wakat. Zastępca komendanta, płk Krzysztof Król, funkcję tę pełnić mógł według prawa przez trzy miesiące, czyli do 4 czerwca.

Z decyzją czekano do czasu rekonstrukcji rządu w związku z wyborami do europarlamentu. Elżbieta Witek, która została nową szefową MSWiA dokonała wyboru dotyczącego komendanta SOP jeszcze we wtorek. Nominację Olszewskiego podpisać już miał prezydent. Jutro kapitan ma zostać oficjalnie wprowadzony.