Ojciec prezydenta o Wiośnie Biedronia: To jest opcja wsteczna i powrót do społeczeństwa Sodomy

W rozmowie z "Super Expressem" prof. Jan Tadeusz Duda skomentował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Uwagę ojca prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił rezultat uzyskany przez Wiosnę Roberta Biedronia. – To jest opcja wsteczna, to powrót do społeczeństwa Sodomy, czyli takiej filozofii życia społecznego gdzie nie ma zasad, nie ma hierarchii wartości, nikt nie ma w takim społeczeństwie żadnych zobowiązań – tłumaczył. Zdaniem profesora Robert Biedroń nie ma nic wspólnego z nowoczesnością.

Ojciec głowy państwa odniósł się także do rekordowego w skali kraju poparcia, jakie uzyskała Beata Szydło. Na byłą premier, która startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 10 obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie zagłosowało aż 525 811 osób, co stanowi najlepszy wynik w skali kraju. – Była świetnym premierem, a teraz będzie godnie reprezentować Polskę w europarlamencie i zabiegać o polskie interesy – ocenił Jan Duda.

Oficjalne wyniki wyborów do PE

W poniedziałek 27 maja w godzinach popołudniowych Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne i oficjalne wyniki wyborów do PE. Wiosna Roberta Biedronia uzyskała 3 mandaty. Koalicję Europejską będzie reprezentowało w Brukseli 22 parlamentarzystów. Spośród kandydatów PiS, do europarlamentu wejdzie 27 osób.

Jaki procent głosów zdobyły poszczególne partie?