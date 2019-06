Polityk PiS miał zastąpić Elżbietę Rafalską w Sejmie. Odmówił

Elżbieta Rafalska dostała się do europarlamentu, przez co zwolni miejsce w Sejmie. Prawo do mandatu po niej w pierwszej kolejności przysługuje Markowi Surmaczowi. Samorządowiec nie wybiera się jednak na Wiejską, o czym poinformował już Marka Kuchcińskiego.

Elżbieta Rafalska jeszcze do niedawna stała na czele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na tym stanowisku zastąpi ją Bożena Borys-Szopa, która pełniła funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego. O ile rekonstrukcja rządu dostarczyła odpowiedzi na pytanie, kto przejmie schedę po Rafalskiej w Radzie Ministrów, o tyle wciąż nie wiadomo, kto wejdzie za nią do Sejmu. Ślubowanie już 12 czerwca Obowiązujące przepisy stanowią, że jeżeli poseł zwalnia miejsce, to zastępuje go osoba, która w wyborach uzyskała drugie miejsce w danym okręgu. Rafalska, która już niedługo zacznie reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, w 2015 roku startowała do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim. Wówczas drugą liczbę głosów uzyskał Marek Surmacz, który obecnie jest radnym w sejmiku wojewódzkim. Samorządowiec zdecydował, że pozostanie na tym stanowisku, zrzekając się tym samym miejsca w Sejmie. O swojej decyzji poinformował już Marka Kuchcińskiego, a stosowne pismo opublikował na Twitterze. W związku z decyzją Surmacza, teraz mandat po Rafalskiej może objąć Elżbieta Płonka. Ona również zasiada w sejmiku wojewódzkim i nie wiadomo, czy zdecyduje się na wejście do Sejmu. Na podjęcie decyzji nie ma dużo czasu, ponieważ ślubowanie nowych posłów zaplanowano na 12 czerwca.