Scheuring-Wielgus pobiera „500 plus”. Wcześniej mocno krytykowała program

Z oświadczenia majątkowego Joanny Scheuring-Wielgus wynika, że posiada ona dwa konta: w Millennium Bank oraz w Credit Agricole. Jednak tylko na drugim koncie zgromadziła środki finansowe. Ponadto, jest współwłaścicielką domu o powierzchni ponad 150 metrów kwadratowych, którego wartość jest wyceniana na ponad pół miliona złotych. Scheuring-Wielgus posiada samochód SAAB 900i z 1997 roku. Ma również do spłacenia kredyt na mieszkanie – 90 914,50 franków szwajcarskich. W 2018 roku dieta poselska Scheuring-Wielgus wynosiła ponad 127 tys. złotych. Z oświadczenia majątkowego wynika również, że posłanka pobiera 500 plus na swoje dziecko. W ubiegłym roku otrzymała z tego tytułu ponad 6 tys. złotych.

Tymczasem jakiś czas temu parlamentarzystka krytykowała pomysł wprowadzenia świadczenia. – To program niestety nieprzemyślany i niepoparty żadnymi badaniami, a szkoda. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło chwytliwe hasło na kampanię wyborczą. Nie powoływali się wtedy na jakikolwiek ekspertyzy czy badania, chodziło o marketing – mówiła jakiś czas temu posłanka. – Niesprawiedliwym wciąż jest to, że pieniądze z programu 500 plus dostają osoby, które są zamożne, które wcale nie musiałyby tego otrzymywać. Niestety, wszystkie działania, które serwuje nam PiS, są działaniami akcyjnymi, związanymi z wyborami – dodawała.

