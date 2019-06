Joanna Schmidt zmieniła nazwisko. „Rodzice się bardzo cieszą”

Joanna Schmidt rozwiodła się ze swoim mężem Piotrem Schmidtem w 2016 roku, jednak dopiero teraz posłanka partii Teraz (w skład której wchodzą także Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus) postanowiła zmienić nazwisko. Na stronie Sejmu widniej informacja, że parlamentarzystka nazywa się teraz Joanna Mihułka. – Dziewięćdziesiąt procent kobiet wraca do nazwiska panieńskiego dopiero po paru latach. To nie jest pierwsza rzecz po rozwodzie, o której się myśli. Tak jak większość kobiet wróciłam po rozwodzie do panieńskiego. Rodzice się bardzo cieszą – tłumaczyła posłanka.

Jak podaje portal Wirtualna Polska, zmiana nastąpiła niedawno, ponieważ jeszcze w oświadczeniu majątkowym za czwarty rok kadencji, które posłanka złożyła 30 kwietnia 2019 roku, widnieje nazwisko jej byłego męża. – Zmiana nastąpiła jakoś na dniach. Na zgłoszenie jest miesiąc, więc musiało to się stać przed kilkoma dniami. Nie pamiętam, kiedy asystent składał dokumenty. Stało się to tydzień, dwa tygodnie temu – wyjaśniła posłanka.

