Mężczyzna miał zgwałcić 18-miesięcznego chłopca. Matka o wszystkim wiedziała?

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca 2018 roku. Sebastian R. poznał 28-letnią mieszkankę Chojnowa w województwie dolnośląskim przez internet. Zaledwie kilka tygodni później 32-latek wprowadził się do kobiety, która pozwalała mu opiekować się swoim 18-miesięcznym dzieckiem. Kiedy chłopiec trafił na badania, lekarza zaniepokoił stan jego zdrowia. O sprawie została powiadomiona policja. W efekcie 32-latek został oskarżony o gwałt na dziecku. – Mężczyźnie zarzucono, że doprowadził przemocą małoletniego do poddania się innej niż obcowanie płciowe czynności seksualnej, która wyczerpuje znamiona gwałtu – poinformowała Lida Tkaczyszyn, rzeczniczka legnickiej prokuratury. Sebastian R. nie przyznaje się do gwałtu. Jednak według prokurator treść jego wyjaśnień potwierdza, że do zbrodni doszło

Przed sądem stanie także matka dziecka, którą śledczy oskarżają o narażenie chłopca na utratę życia oraz zdrowia. – Matka, mając podejrzenia, że jej dziecko może być wykorzystywane seksualnie, pozostawiała je pod opieką oskarżonego – podkreśliła prokurator. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Matka chłopca może zostać skazana na karę do 5 lat pozbawienia wolności. Dziecko trafiło do rodziny zastępczej.