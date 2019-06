Kobieta postrzelona w Świnoujściu. Policja poszukuje sprawcy

Portal iswinoujscie.pl przekazał, że kobieta 4 czerwca wybrała się na spacer po promenadzie. Towarzyszył jej mężczyzna, a gdy znajdowali się na wysokości hotelu Radisson, jego towarzyszka została postrzelona w głowę. – Relacjonowała, że w pewnym momencie poczuła nieokreślone uderzenie. Rana na szczęście była bardzo powierzchowna, zgłaszająca nie wymagała hospitalizacji – powiedziała Alicja Śledziona, rzecznik KWP w Szczecinie cytowana przez Onet. – Policjanci niezwłocznie zajęli się sprawą i zaczęli ustalenia co lub kto mogło zranić kobietę. Między innymi został sprawdzony teren w okolicy miejsca zdarzenia – dodała.

Funkcjonariusze poszukiwali odłamku lub śrutu, który mógłby stanowić dowód w sprawie i wskazówkę, kto strzelał do kobiety. Rzecznik KWP przekazała, że jest jeszcze za wcześnie, by ocenić, iż sprawca użył broni pneumatycznej. Nieoficjalne doniesienia wskazują na to, że kobieta została postrzelona z wiatrówki. Biorąc pod uwagę stopień obrażeń, jakie obniosła, prawdopodobnie napastnik strzelał z dużej odległości.

