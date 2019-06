W Polsce pojawił się nowy gatunek grzyba, Lasy Państwowe świętują. „To jest kosmos!”

Zdjęcie okazu z rodzaju piestrzenic znalazło się najpierw na Facebooku Nadleśnictwa Baligród. Pod wpisem rozgorzała dyskusja – internauci zastanawiali się nad tym, co to za grzyb. W końcu ustalono, że to Gyromitra ticiniana. Lasy Państwowe piszą, że podziękowania za to należą się Marcinowi Pietrasowi z Instytutu Dendrologii PAN.

„Gyromitra ticiniana do tej pory nie była notowana w Polsce. I to jest kosmos!” – czytamy na profilu Lasów Państwowych na Facebooku. „Warto wiedzieć, że gatunek ten jest trujący, zawiera substancję toksyczną – gyromitrynę, powodującą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenia wątroby, śledziony, nerek, szpiku kostnego oraz wzroku” – podano. „Podziwiajmy, ale nie zrywajmy” – dodano.

