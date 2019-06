Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego. MEN podało oficjalną datę

Mateusz Morawiecki w sobotę 18 maja pojawił się m.in. w Zawierciu, gdzie mówił o rządowym rozporządzeniu, zgodnie z którym rok szkolny zakończy się w środę 19 czerwca. – Często dostaję listy, telefony, smsy od znajomych, od ludzi, którzy mówią, że w tym roku szkolnym koniec roku wypada nieszczęśliwie, w piątek po Bożym Ciele 21 czerwca. To znaczy, że czwartek, piątek, sobota, niedziela mogłyby być wolne – tłumaczył premier. O swojej decyzji szef rządu poinformował również na Twitterze. – Jesteśmy praktyczni, funkcjonalnie bliżej ludzi, troszeczkę więcej wakacji. Jeden dzień, przecież wiadomo, że świadectwa będą już powystawiane – tłumaczył szef rządu. Wspomniał, że wcześniejszego zakończenia roku szkolnego „oczekiwali rodzice, nauczyciele i uczniowie”. „Po co utrudniać, jak można ułatwić. No i wakacje będą dłuższe” – podsumował.

Informację o wcześniejszym niż wcześniej zapowiadano zakończeniu roku szkolnego potwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Zajęcia w szkołach skończą się w tym roku 19 czerwca, zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego. Kończymy konsultacje i uzgodnienia odnośnie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019. Projekt będzie podpisany przez ministra edukacji w następnym tygodniu” – przekazał resort.

