Lord Kruszwil wyrzucony z LifeTube'a. Mówił o „dużych cycach”, „dobrym ryju” i „płaceniu w naturze”

LifeTube to lokalna sieć YouTube, która swoją siedzibę ma w Warszawie. Zrzesza ponad 500 kanałów, które łącznie mają 100 milionów subskrypcji. Kierownictwo sieci postanowiło ostatnio zakończyć współpracę z Lordem Kruszwilem. – Zrobiliśmy wiele by zapanować nad tym twórcą, ale istnieją granice kontrowersji, których nie będziemy wspierać – powiedział w rozmowie z wirtualnemedia.pl Kamil Bolek, członek LifeTube. Wspomniany Lord Kruszwil to nazwa kanału na YouTube, który subskrybuje już 2,7 mln użytkowników. Współtworzą go Marek Kruszel oraz Łukasz Wawrzyniak. Drugi z mężczyzn nie pokazuje swojej twarzy, nagrywając jedynie popisy kolegi.

„Wyliż mi dupę”

Ostatnio vlogerzy wywołali sporo kontrowersji, a w ich sprawie interweniował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Wszystko za sprawą udziału 10-latka w jednym z materiałów. „Dorośli mężczyźni zmuszają małego chłopca do dotykania genitaliów kobiet, w ten sposób dopuszczają się popełnienia ciężkiego przestępstwa. W dodatku robią to dla zysku co jest okolicznością obciążającą” – czytamy na facebookowym kanale OMZRK. „»Wyliż mi dupę!«, »jesteś pedałem!«, »możesz mi wylizać pałę!« – tak zachowuje się 10-latek wykorzystywany przez starszych kolegów w filmikach na YouTube” – dodano.

Przy okazji dowiadujemy się, jaką postać kreuje Kruszel. „Ogromną popularność przyniosło mu udawanie bogatego i zepsutego dzieciaka, który wyzywa wszystkich od biedaków, nosi wyłącznie firmowe ciuchy, a do kąpieli nigdy nie używa zwykłej wody lecz owczego mleka. Satyra na nowobogackich była nawet zabawna, ale w miarę rośnięcia popularności (2,7 mln subskrypcji) twórcy zapadli na chorobę, którą sami początkowo krytykowali – nagłe uderzenie sodówki do głowy” – czytamy we wpisie.

YouTube ograniczył Lordowi Kruszwilowi zasięgi i zagroził usunięciem kanału. Kruszel i Wawrzyniak postanowili więc założyć nowy kanał, na którym pojawiło się nagranie „Prawdziwy Lord wydymał was bez mydła”. „Jeżeli masz duże cyce, zajebistą dupę, jesteś dobra z ryja, to odzywaj się do mnie na priv, 20 tysięcy czeka. A Ty płacisz w naturze” – tak Kruszel zwrócił się na nim do kobiet. Na innym z nagrań poprosił 10-latka, by ten oceniał pośladki kobiet spotykanych w parku.

Materiał zniknął, koniec ze współpracą

Kontrowersyjne nagranie zniknęło już z YouTube'a, a materiał prawdopodobni usunęli twórcy kanału. Świadczy o tym także wypowiedź Kamila Bolka z LifeTube'a. – W przypadku Lorda Kruszwila do tej pory wychodziliśmy z założenia, że lepiej jest mieć ten kanał pod kontrolą – m.in. dzięki naszej interwencji filmy przekraczające granice norm społecznych zostały usunięte, a kilka nigdy nie zostało opublikowanych – powiedział. – Również najnowsze filmy po naszej zdecydowanej interwencji, za którą stała groźba zerwania jakiejkolwiek współpracy, zostały usunięte. Do tego dołączyliśmy listę twardych, nieprzekraczalnych zasad, których złamanie miało skutkować natychmiastowym usunięciem z sieci i zerwaniem wszelkiej współpracy. Kruszwil w swoich publikacjach posunął się jednak zdecydowanie za daleko. Treści zamieszczane przez twórcę są zdecydowanie poza granicami kontrowersji i nie możemy ich wspierać. W związku z tym kończymy współpracę z kanałem Lord Kruszwil. Oznacza to koniec wszelkich form partnerstwa z tym twórcą – podsumował.

