Upały i burze z gradem. IMGW wydało żółte alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, burzami z gradem oraz przed upałem dla wielu regionów. W województwie lubuskim i wielkopolskim przewiduje się, że temperatura maksymalna sięgnie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia w obu województwach obowiązują do godziny 18 w czwartek. Z kolei w zachodniopomorskim temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. W powiatach graniczących z woj. lubuskim ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 18 w czwartek, w pozostałych powiatach do godziny 20 w czwartek. W województwie pomorskim (z wyłączeniem powiatów na północnym wschodzie) oraz kujawsko-pomorskim prognozowana temperatura wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Alert IMGW obowiązuje do czwartku do godziny 20.

IMGW ostrzega też przed burzami, które mogą pojawić się na terenie całego kraju, z wyłączeniem województwa łódzkiego.

Pogoda w czwartek 6 czerwca

W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później umiarkowane, miejscami duże. Głównie po południu, za wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie, wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm na Pomorzu Zachodnim, w zachodniej Wielkopolsce, na północy Dolnego Śląska, Opolszczyźnie, Śląsku, Lubelszczyźnie, północy Mazowsza oraz Warmii i Kielecczyźnie, od 25 mm do 30 mm w Lubuskiem, na zachodzie Dolnego Śląska, w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 25°C, 28°C na wschodzie, w kotlinach sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem, do 29°C, 31°C na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej na Podhalu i Półwyspie Helskim - około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h.

