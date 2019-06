Poseł PiS Andrzej Melak skrytykował Żołnierzy AK ws. Klepackiej. „To oni są nieczyści, mają swoje na sumieniu”

O polskiej olimpijce zrobiło się głośno, kiedy otwarcie skrytykowała władze Warszawy za podpisanie karty LGBT+ i zaczęła udzielać w mediach homofobicznych komentarzy. Jakiś czas później do mediów trafiła zaskakująca informacja o przyznaniu jej honorowego członkostwa w Światowym Związku Żołnierzy AK. – Rażąco naruszono nasz statut. Honorowym członkiem może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Polski, a tytuł nadaje zjazd delegatów, a nie jednoosobowo lokalny prezes. Nie spełniono tych warunków. Przykro mi, ale ten tytuł jest nieważny. Pani Klepacka nie jest honorowym członkiem naszej organizacji – tłumaczył rzecznik organizacji Tadeusz Filipowski, zapowiadając jednocześnie „daleko idące konsekwencje” w stosunku do prezesa okręgu Warszawa-Wschód, Mirosława Widlickiego. – Decyzja zapadnie w ciągu kilku dni wobec osoby, która samowolnie przyznała ten tytuł. Złamał nasz statut, który jest dla nas jak konstytucja, a my konstytucji nie zwykliśmy łamać – podkreślał.

„To bezprawne i formalnie niemożliwe”

Ponadto, na stronie internetowej armiakrajowa.org.pl pojawiło się też oświadczenie, tłumaczące sytuację i działania podjęte rzez związek. Czytamy w nim, że nadanie tytułu honorowego było „z mocy prawa nieważne”. „Niniejszym pismem informuję również zainteresowaną, że bezprawne decyzje podjęte przez osoby do tego nieuprawnione, nie wywołały skutków prawnych bowiem nie została Pani Członkiem Honorowym naszego Związku. Za podjęte nieodpowiedzialne działania przez Zarząd Okręgu możemy jedynie Panią przeprosić” – napisano w oświadczeniu. Przeciwko odznaczeniu dla windsurferki protestował wcześniej zarząd organizacji. – To bezprawne i formalnie niemożliwe. Nikt tego nie konsultował z zarządem Związku. To nie ma też żadnej mocy prawnej, ponieważ tytuł honorowego członkostwa naszego związku może nadać tylko zjazd delegatów, a najbliższy odbędzie się za dwa lata. To jakaś samowolna decyzja Okręgu Warszawa-Wschód – powiedział Onetowi Leszek Żukowski, prezes zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK.

„W pełni na ten tytuł zasłużyła”

Decyzja Związku Żołnierzy AK nie spodobała się Andrzejowi Melakowi. – W pełni na ten tytuł zasłużyła. Na pewno nie było żadnego złamania statutu. Widziałem dokumenty – zapewnił poseł PiS i prezes Komitetu Katyńskiego w rozmowie z Wirtualną Polską. – Niech ją zostawią, bo to oni są nieczyści. Mają swoje na sumieniu, z przeszłości. Wszystko jest w archiwach wojskowych. Wystarczy zapytać Sławomira Cenckiewicza – dodał polityk.

