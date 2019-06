Kuriozalna oferta wynajmu mieszkania w Szczecinie. „Balkon znajduje się we wspólnej kuchni”

Osoby poszukujące mieszkań na wynajem są przyzwyczajone do dziwnych praktyk właścicieli. Zmiana warunków umowy czy zdjęcia w niczym nie przypominające rzeczywistości są na porządku dziennym. Pewien mieszkaniec Szczecina przebił jednak wszystko. W serwisie OLX zamieścił ogłoszenie o wynajmie lokum w wyjątkowo atrakcyjnej cenie – 340 zł miesięcznie. Jak się jednak okazuje, pokój ma jedną zasadniczą wadę. Jest to bowiem...przerobiony balkon.

„Witam mam do wynajęcia mały pokoik do spania zrobiony z balkonu w mieszkaniu 3 pokojowym na os. Kaliny w Szczecinie (ul. 26 Kwietnia). Czemu tak tanio? Balkon znajduje się we wspólnej kuchni, z której korzystają inni lokatorzy, w pokoju można tylko spać a dzień spędzać w dużej kuchni około 18m2 z dostępem do TV. W przedpokoju duża szafa typu Komandor zamykana na klucz do dyspozycji. Doskonałe dla osoby pracującej, która spędza większość czasu poza domem, mile widziane osoby z Ukrainy” – czytamy w treści ogłoszenia.

Nie wiadomo jednak, gdzie potencjalny najemca mógłby trzymać swoje rzeczy.